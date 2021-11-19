قال ان التحول من الدفاع الى الهجوم بيد ”التحالف“.. وزير الدفاع ”المقدشي“ يكشف السر الحقيقي لتقدم الحوثيين في مارب ويتعهد بعدم سقوطها

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تعهد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي بعدم سقوط مدينة مأرب بقبضة جماعة الحوثيين التي تشن هجوما منذ عشرة أشهر على المحافظة المكتظة بالسكان والنازحين.
وقال المقدشي في حوار لصحيفة "عكاظ" السعودية إن ثقته بشأن مصير معركة مأرب نابعة من "الثقة بالله أولاً والشعب والجيش وقيادته وعدالة قضيتنا ومساندة الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة التي تقف معنا في خط واحد دفاعاً عن الأمن القومي المشترك.
وأضاف أن الجماعة استطاعت إحداث بعض الاختراقات في مناطق آهلة بالسكان والنازحين، بعد فشل اندفاعاتها نحو مأرب منذ مطلع العام الماضي وانتكاساتها المستمرة في الجبهات الغربية والشمالية الغربية وفي مناطق محافظة الجوف.
وأشار إلى أن أسباب تقدم الحوثي هناك يعود إلى أسلوب إدارة الجماعة للصراع غير القائم على "مقدسات أخلاقية أو إنسانية، بما فيها الزج بأبناء الشعب اليمني تحت ضغوط مختلفة، وتفرغهم للمعركة أبرزها اتفاقية ستوكهولم والصراع الذي حدث في عدن.
وأكد أن دور مقاتلات التحالف بقيادة السعودية كان حاسماً لدعم قواته بعشرات الغارات اليومية حول المدينة وخطوط امداد متفرقة من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن المناطق العسكرية كافة تشارك في هذه المعركة المصيرية.
وأوضح أن وفداً من الساحل الغربي زار مأرب مؤخراً للتنسيق بشان المعركة، حيث تم الترحيب بمشاركة قواتهم "في العمليات سواء في جبهات مأرب أو في تعز أو أي مكان من الوطن".
وشدد "المقدشي" على أن التحول من الدفاع إلى الهجوم "تخضع لخطط وبرامج قيادة التحالف التي تحدد أولويات وطرق ووسائل المعركة، وعملياتها الميدانية التي تجري بمسارات دفاعية وهجومية وفق الخطط التكتيكية والاستراتيجية المرسومة"، حد قوله.