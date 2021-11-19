صحفي فرنسي يتحدث عن زيارته لمدينة مأرب ومناطق اخرى وينقل معاناة النازحين

الجمعة 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نظمت السفارة اليمنية في باريس محاضرة للصحفي الفرنسي كونتا مولير عن أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مأرب، اضافة الى افتتاح معرضاً للصور ألتقطها المصور الايطالي ماتيا فيلاتي خلال زيارته الأخيرة لليمن.

وقدم الصحفي الفرنسي صورة واضحة عن مشاهداته لمعاناة النازحين خلال زيارته لمارب مؤخرا وقال "انه على الرغم من الاوضاع الانسانية الصعبة التي سببتها مليشيات الحوثي بهجومها المستمر على مدينة مأرب، تظل اليمن بلداً جميلاً ويملك إرثاً حضاريا وتاريخيا وطبيعة خلابة".

وأضاف "ان اليمن ليست كلها ساحة حرب باستثناء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقد تجول الصحفي الايطالي خلال زيارته الاخيرة في سقطرى وحضرموت ومدينة مأرب وعاد بعدد كبير من الصور التي تعكس جمال ومعاناة هذا البلاد في ذات الوقت ويعرضها اليوم لينقل معاناة النازحين في مدينة مأرب من جهة والوجه الجميل لليمن من جهة أخرى".

من جانبه تطرق السفير رياض ياسين الى الاوضاع الراهنة في اليمن والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق المدنيين من تدمير لممتلكاتهم وتهجيرهم القسري من مدنهم ومناطقهم نحو مدينة مأرب التي تستقبل النازحين والمهجرين يوميا منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014.

حضر الفعالية عدد كبير من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني.