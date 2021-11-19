صحفي فرنسي يتحدث عن زيارته لمدينة مأرب ومناطق اخرى وينقل معاناة النازحين ما حقيقة إعدام 10 أسرى حوثيين في الحديدة؟ مسئول حكومي يوضح ماحدث لماذا عرض محمد صلاح قميصه الذي ارتداه في مباراة مانشستر يونايتد للبيع؟ وفاة والدة السياسي المختطف في سجون الحوثيين محمد قحطان التحالف يكشف عن تحركات مشبوهة في مطار صنعاء بيان شديد اللهجة من مجلس الأمن ضد «الحوثيين» يرتبط بعلاقات قوية مع «عبدالملك الحوثي»..الخزانة الأمريكية تدرج قيادي «حوثي» بارز ينتحل رتبة لواء على قائمة العقوبات عقب لقائه رئيس الأركان بالقوات السعودية..قائد العمليات المشتركة الفريق «بن عزيز»يطير الى البحرين .. ما المهمة؟ في حوار صريح وغير مسبوق.. وزير الداخلية شدد على أهمية تشغيل ”بلحاف“ ويدعو التحالف لتفعيل عمل مطار وميناء عدن إقرار حوثي بكلفة معارك مأرب على وقع معارك ضارية بـ”الجوبة“ و”حريب“ و”ذنة“.. شاهد بالفيديو استبسال قوات ”الشرعية“ واقتحامها مواقع المليشيا الحوثية
نظمت السفارة اليمنية في باريس محاضرة للصحفي الفرنسي كونتا مولير عن أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مأرب، اضافة الى افتتاح معرضاً للصور ألتقطها المصور الايطالي ماتيا فيلاتي خلال زيارته الأخيرة لليمن.
وقدم الصحفي الفرنسي صورة واضحة عن مشاهداته لمعاناة النازحين خلال زيارته لمارب مؤخرا وقال "انه على الرغم من الاوضاع الانسانية الصعبة التي سببتها مليشيات الحوثي بهجومها المستمر على مدينة مأرب، تظل اليمن بلداً جميلاً ويملك إرثاً حضاريا وتاريخيا وطبيعة خلابة".
وأضاف "ان اليمن ليست كلها ساحة حرب باستثناء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقد تجول الصحفي الايطالي خلال زيارته الاخيرة في سقطرى وحضرموت ومدينة مأرب وعاد بعدد كبير من الصور التي تعكس جمال ومعاناة هذا البلاد في ذات الوقت ويعرضها اليوم لينقل معاناة النازحين في مدينة مأرب من جهة والوجه الجميل لليمن من جهة أخرى".
من جانبه تطرق السفير رياض ياسين الى الاوضاع الراهنة في اليمن والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق المدنيين من تدمير لممتلكاتهم وتهجيرهم القسري من مدنهم ومناطقهم نحو مدينة مأرب التي تستقبل النازحين والمهجرين يوميا منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014.
حضر الفعالية عدد كبير من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني.