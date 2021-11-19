صحفي فرنسي يتحدث عن زيارته لمدينة مأرب ومناطق اخرى وينقل معاناة النازحين ما حقيقة إعدام 10 أسرى حوثيين في الحديدة؟ مسئول حكومي يوضح ماحدث لماذا عرض محمد صلاح قميصه الذي ارتداه في مباراة مانشستر يونايتد للبيع؟ وفاة والدة السياسي المختطف في سجون الحوثيين محمد قحطان التحالف يكشف عن تحركات مشبوهة في مطار صنعاء بيان شديد اللهجة من مجلس الأمن ضد «الحوثيين» يرتبط بعلاقات قوية مع «عبدالملك الحوثي»..الخزانة الأمريكية تدرج قيادي «حوثي» بارز ينتحل رتبة لواء على قائمة العقوبات عقب لقائه رئيس الأركان بالقوات السعودية..قائد العمليات المشتركة الفريق «بن عزيز»يطير الى البحرين .. ما المهمة؟ في حوار صريح وغير مسبوق.. وزير الداخلية شدد على أهمية تشغيل ”بلحاف“ ويدعو التحالف لتفعيل عمل مطار وميناء عدن إقرار حوثي بكلفة معارك مأرب على وقع معارك ضارية بـ”الجوبة“ و”حريب“ و”ذنة“.. شاهد بالفيديو استبسال قوات ”الشرعية“ واقتحامها مواقع المليشيا الحوثية
توفيت والدة السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان ، المختطف في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.
وذكرت مصادر مقربة من اسرة قحطان ان المليشيات منعت والدته المتوفيه من زيارته والتواصل معه او حتى سماع صوته طيلة فترة الاختطاف.
وتوفيت والدة محمد قحطان (فاطمة) صباح اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، بعد صراع مع المرض.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان: بقلوب يعتصرها الألم تفقد رابطة أمهات المختطفين اليوم إحدى الأمهات الصابرات والدة الأستاذ محمد قحطان الذي أخفي قسراً منذ 2015 والتي ظلت طيلة هذه السنوات تنتظر عودته، لكنها اليوم تفارق الحياة وقلبها معلق برؤيته!.