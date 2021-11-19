وفاة والدة السياسي المختطف في سجون الحوثيين محمد قحطان

الجمعة 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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توفيت والدة السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان ، المختطف في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.

وذكرت مصادر مقربة من اسرة قحطان ان المليشيات منعت والدته المتوفيه من زيارته والتواصل معه او حتى سماع صوته طيلة فترة الاختطاف.

وتوفيت والدة محمد قحطان (فاطمة) صباح اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، بعد صراع مع المرض.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان: بقلوب يعتصرها الألم تفقد رابطة أمهات المختطفين اليوم إحدى الأمهات الصابرات والدة الأستاذ محمد قحطان الذي أخفي قسراً منذ 2015 والتي ظلت طيلة هذه السنوات تنتظر عودته، لكنها اليوم تفارق الحياة وقلبها معلق برؤيته!.