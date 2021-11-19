التحالف يكشف عن تحركات مشبوهة في مطار صنعاء

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اعلنت تحالف دعم الشرعية باليمن، ليل الخميس الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين بجازان.
وقال التحالف إنه رصد نشاطاً وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.
ولفت التحالف إلى أن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.