عقب لقائه رئيس الأركان بالقوات السعودية..قائد العمليات المشتركة الفريق «بن عزيز»يطير الى البحرين .. ما المهمة؟

الجمعة 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، مساء امس الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك للمشاركة في القمة الأمنية، "حوار المنامة 2021" في نسختها السابعة عشرة.

وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان لدى وصوله، القاعدة الجوية في المنامة قائد القوات الجوية البحرينية، اللواء الركن حمد عبدالله حمد، وسفير بلادنا لدى مملكة البحرين الشقيقة الدكتور علي الأحمدي، والملحق العسكري في سفارة بلادنا في البحرين، والعميد الركن أحمد لاهب.

وستعقد القمة خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م، وستخصص لمناقشة، عدة محاور أبرزها المليشيات والصواريخ، وانتشار الأسلحة النووية.

وسيلتقي رئيس الأركان على هامش القمة بالقيادات العسكرية في قوة دفاع البحرين، لمناقشة مواضيع تخص القوات المسلحة حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

يرافقه في الزيارة، مدير عام ديوان وزارة الدفاع، العميد الركن علي محسن الحارثي، والملحق العسكري في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل، ومدير دائرة الشئون الدولية العميد الركن عبدالله المقطري، وركن التوجيه المعنوي في العمليات المشتركة العميد خالد القارني.

وكان الفريق بن عزيز قد ألتقى في وقت سابق يوم امس الخميس رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.

واستعرض رئيس الأركان خلال اللقاء، المستجدات الميدانية وما يحققه أبطال القوات المسلحة اليمنية مسنودين بتحالف دعم الشرعية من نجاحات وانتصارات ضد مليشيا الحوثية الإيرانية في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية..

مشيداً بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها الكبير في دعم وإسناد الحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان السعودي، على تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمني في مواجهة أدوات إيران التخريبية..