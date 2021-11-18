إقرار حوثي بكلفة معارك مأرب على وقع معارك ضارية بـ”الجوبة“ و”حريب“ و”ذنة“.. شاهد بالفيديو استبسال قوات ”الشرعية“ واقتحامها مواقع المليشيا الحوثية

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عن خوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثيين جنوب محافظة مأرب، وقالت إنها ألحقت بالميليشيات "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر الجيش والمقاومة "كسروا هجوماً للميليشيا الإيرانية على أحد المواقع في جبهة الجوبة وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى".

وأضاف أن مدفعية الجيش، أعطبت 3 أطقم تابعة للميليشيا الحوثية، وسقط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بـ6 غارات جوية، مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة لتدمير آليات ومعدات تابعة لها.

ووثق المركز الإعلامي للجيش اليمني لحظات اقتحام الجيش الوطني مواقع الميليشيات في الجبهة الجنوبية بمأرب.

كما نقل فيديو للمركز الإعلامي، الروح المعنوية العالية التي تسود لدى قوات الجيش والمقاومة الذين أكدوا العزم على دحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من كل شبر في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.



الى ذلك، قالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة شهدتها جبهات حريب وسلسلة جبال ذنة جنوبي مأرب، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تصدت لهجوم حوثي في حريب فجر اليوم وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.



وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت آليات وتجمعات حوثية على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنوبي مأرب، ماأدى إلى تدمير آليات ومقتل عشرات المسلحين الحوثيين.

اعتراف حوثي

في السياق، اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".