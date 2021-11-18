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  رئيس هيئة الأركان: نخن على موعد لإنهاء المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة إلى الأبد

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن القوات المسلحة والشعب اليمني على موعد مع النصر الكبير ضد أدوات إيران التخريبية وإنهاء المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة إلى الأبد.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.

واستعرض رئيس الأركان خلال اللقاء، المستجدات الميدانية وما يحققه أبطال القوات المسلحة اليمنية مسنودين بتحالف دعم الشرعية من نجاحات وانتصارات ضد مليشيا الحوثية الإيرانية في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية..

مشيداً بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها الكبير في دعم وإسناد الحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان السعودي، على تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمني في مواجهة أدوات إيران التخريبية..

مشيداً بالبطولات التي تسطرها القوات المسلحة اليمنية ورجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات وميادين القتال.

وجرى خلال اللقاء، تبادل التكريم بين رئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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