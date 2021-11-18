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أبرز موضوع أثار اهتمام محمد بن زايد خلال زياته للجناح الإسرائيلي بمعرض دبي للطيران

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
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زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ آل نهيان، أول جناح إسرائيلي في معرض "دبي للطيران" والذي تم افتتاحه يوم أمس.

وخلال زيارته التاريخية للجناح الإسرائيلي، تحدث ولي عهد أبو ظبي إلى المدير العام لشركة رفائيل العسكرية الإسرائيلي يواف هار ايفن، وأيضا مع المدير العام للصناعات الجوية بوعاز ليفي، وأظهر ولي العهد اهتماما بأقمار التجسس والاتصالات التي تنتجها الصناعات الجوية.

يذكر أن جناح وزارة الأمن الإسرائيلية في معرض دبي للطيران، افتتح يوم أمس، بمشاركة بعثة كبيرة للصناعات الأمنية في اسرائيل ومسؤولين في وزارة الأمن ومدراء الشركات الامنية نفسه".

وعلق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على المشاركة الإسرائيلية في أعمال المعرض الدولي وقال: "الشراكة المتنامية بين اسرائيل ودولة الإمارات العربية بعد اتفاقيات السلام هي رصيد استراتيجي، مشاركة وزارة الامن في المعرض هي شهادة على عمق هذه العلاقات الهامة".

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