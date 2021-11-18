رئيس هيئة الأركان: نخن على موعد لإنهاء المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة إلى الأبد تعرف عليها ..كلمات لا يجب قولها أبدا على متن الطائرة أبرز موضوع أثار اهتمام محمد بن زايد خلال زياته للجناح الإسرائيلي بمعرض دبي للطيران الوسط الفني مفجوع برحيل فنانة كويتية بشكل مفاجئ تحذير مصري للمواطنين من الطقس خلال الأيام القادمة مكتب YDN بوادي حضرموت يستضيف خبراء في المياه والتقييم والحوكمة دولة عربية تصدرت على كل دول العالم شراء للمنتجات السرية من روسيا جلسة نقاشية حول خطاب الكراهية في الإعلام وكيفية التعامل معه السعودية تستهدف ناديا إيطاليا شهيرا للاستحواذ عليه ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة عدن يشكو من «قرار غير مدروس» بشأن صرف المرتبات ويناشد الجهات المعنية
زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ آل نهيان، أول جناح إسرائيلي في معرض "دبي للطيران" والذي تم افتتاحه يوم أمس.
وخلال زيارته التاريخية للجناح الإسرائيلي، تحدث ولي عهد أبو ظبي إلى المدير العام لشركة رفائيل العسكرية الإسرائيلي يواف هار ايفن، وأيضا مع المدير العام للصناعات الجوية بوعاز ليفي، وأظهر ولي العهد اهتماما بأقمار التجسس والاتصالات التي تنتجها الصناعات الجوية.
يذكر أن جناح وزارة الأمن الإسرائيلية في معرض دبي للطيران، افتتح يوم أمس، بمشاركة بعثة كبيرة للصناعات الأمنية في اسرائيل ومسؤولين في وزارة الأمن ومدراء الشركات الامنية نفسه".
وعلق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على المشاركة الإسرائيلية في أعمال المعرض الدولي وقال: "الشراكة المتنامية بين اسرائيل ودولة الإمارات العربية بعد اتفاقيات السلام هي رصيد استراتيجي، مشاركة وزارة الامن في المعرض هي شهادة على عمق هذه العلاقات الهامة".