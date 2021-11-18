الوسط الفني مفجوع برحيل فنانة كويتية بشكل مفاجئ

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يتوالى فقدان الوسط الفني العربي لنجومه واحداً تلو الآخر، فأمس رحل عن عالم الفن الفنان السوري زهير رمضان، واليوم رحلت الفنانة الكويتية ريما المطوع بشكل مفاجئ.
وما أكد الخبر مقرّبون منها خلال نعيهم إياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وغرّد الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “رحلت ريما المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي.
فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها… لها الرحمة… نفسي حزينة!”.
وقالت الكاتبة الكويتية سحر بن علي في سلسلة من التدوينات: “ريم المطوع صاحبة الصوت الشجي والإحساس المرهف، الشابة الطموح والصديقة الداعمة دائماً، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك. لروحك السلام يا ريما”