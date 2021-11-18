تحذير مصري للمواطنين من الطقس خلال الأيام القادمة مكتب YDN بوادي حضرموت يستضيف خبراء في المياه والتقييم والحوكمة دولة عربية تصدرت على كل دول العالم شراء للمنتجات السرية من روسيا جلسة نقاشية حول خطاب الكراهية في الإعلام وكيفية التعامل معه السعودية تستهدف ناديا إيطاليا شهيرا للاستحواذ عليه ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة عدن يشكو من «قرار غير مدروس» بشأن صرف المرتبات ويناشد الجهات المعنية المبعوث الأمريكي يدعو لإحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض والتكاتف لمواجهة استفزازت الحوثي 27 ألف قتيل حوثي في معركة مأرب والتحالف يخاطبهم: عليكم تحمل المزيد نداء عاجل يكشف معلومات عن إعدامات جماعية ترتكب في الحديدة والإتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق تعيين دبلوماسي مخضرم سفيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.. من هو؟
عقدت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية YDN بوادي حضرموت اليوم بسيؤن الملتقى الرابع للمنظمات الاعضاء .
وتضمن الملتقى تعريف لكلستر المياه والاصحاح البيئي قدمه الاخصائي أبوبكر باعظيم حيث تطرق إلى أهمية كلستر المياه والاصحاح البيئي وأهمية بقية الكلسترات حاثا الأعضاء على الاشتراك فيها كل وتخصصه ومجالات عمله
كما قدم في الملتقى شرح مفصل آليات التقييم والدراسات والبحوث تناوله المختص في مجال الدراسات الانسانية والتنموية بشركة الاحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري المهندس ناصر علي البابكري ،
فيما تطرق المدرب عبدالرحمن بن غانم إلى شرح حول العمل المؤسسي والحوكمة والحكم الرشيد .
واستعرضت محاور الملتقى لمحة حول تقييم الأداء الإداري وتنظيم الهياكل التنظيمية وبناء النظم واللوائح ، وأهمية الاستفادة من العلم الحديث في تطوير العمل الإداري للارتقاء بأداء منظمات المجتمع المدني لتتماشى مع خطة الاستجابة العاجلة وأهداف التنمية العالمية.
وفي افتتاح الملتقى قدم مدير مكتب YDN بوادي حضرموت الاستاذ مبارك يسلم بن شهاب الشكر والتقدير لجهود المنظمات الأعضاء خلال العام الجاري وتدخلاتها في المجالات التنموية والانسانية . متطلعا إلى أن تعمل المنظمات الأعضاء خلال العام القادم بمزيد من التكامل والتنسيق مع المنظمات المانحة والسعي الى تقديم مشاريع وبرامج نوعية في مجالات تخصصية تلامس الاحتياج المجتمعي وتعزيز الشراكة مع قطاعات التنمية " الحكومية والخاصة " .