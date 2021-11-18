مكتب YDN بوادي حضرموت يستضيف خبراء في المياه والتقييم والحوكمة

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سيئون

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عقدت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية YDN بوادي حضرموت اليوم بسيؤن الملتقى الرابع للمنظمات الاعضاء .

وتضمن الملتقى تعريف لكلستر المياه والاصحاح البيئي قدمه الاخصائي أبوبكر باعظيم حيث تطرق إلى أهمية كلستر المياه والاصحاح البيئي وأهمية بقية الكلسترات حاثا الأعضاء على الاشتراك فيها كل وتخصصه ومجالات عمله

كما قدم في الملتقى شرح مفصل آليات التقييم والدراسات والبحوث تناوله المختص في مجال الدراسات الانسانية والتنموية بشركة الاحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري المهندس ناصر علي البابكري ،

فيما تطرق المدرب عبدالرحمن بن غانم إلى شرح حول العمل المؤسسي والحوكمة والحكم الرشيد .

واستعرضت محاور الملتقى لمحة حول تقييم الأداء الإداري وتنظيم الهياكل التنظيمية وبناء النظم واللوائح ، وأهمية الاستفادة من العلم الحديث في تطوير العمل الإداري للارتقاء بأداء منظمات المجتمع المدني لتتماشى مع خطة الاستجابة العاجلة وأهداف التنمية العالمية.

وفي افتتاح الملتقى قدم مدير مكتب YDN بوادي حضرموت الاستاذ مبارك يسلم بن شهاب الشكر والتقدير لجهود المنظمات الأعضاء خلال العام الجاري وتدخلاتها في المجالات التنموية والانسانية . متطلعا إلى أن تعمل المنظمات الأعضاء خلال العام القادم بمزيد من التكامل والتنسيق مع المنظمات المانحة والسعي الى تقديم مشاريع وبرامج نوعية في مجالات تخصصية تلامس الاحتياج المجتمعي وتعزيز الشراكة مع قطاعات التنمية " الحكومية والخاصة " .