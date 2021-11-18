السعودية تستهدف ناديا إيطاليا شهيرا للاستحواذ عليه

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ذكرت تقارير إيطالية أن على رادار صندوق الاستثمار السعودي، أحد الأندية الإيطالية من أجل الاستحواذ عليه الفترة المقبلة.
وارتبط الصندوق التابع للحكومة السعودية بشراء إنتر ميلان ثم ميلان، ولكن أماندا ستيفلي التي عملت معه على الاستحواذ على نيوكاسل أكدت عدم وجود اهتمام بالفرق الإيطالية.
وقال الصحفي الإيطالي "ألفريدو بيدولا" إنه كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الصندوق الاسثمار السعودي بشراء إنتر، ولكن المحادثات التي دارت مع إدارته أوضحت صعوبة الصفقة.
وأفاد الصحفي بأنه بعد إنتر، استفسر الصندوق عن ميلان، ولكن إدارته الممثلة في مجموعة "إليوت" أوضحت صعوبة الصفقة، ورغبتها في الاستمرار بخططها الحالية.
وأكد بيدولا أن نادي فيورنتينا هو الفريق الذي يستهدفه صندوق الاستثمار السعودي حاليا في إيطاليا.
وأوضح بيدولا أن هناك اهتماما من قبل مسؤولي الصندوق بوضع الفيولا، ودراسة لموقفه، بانتظار اجتماع مع ممثلي النادي الإيطالي لتوضيح الموقف.
وتعود ملكية فيورنتينا حاليا لرجل الأعمال الأمريكي من أصول إيطالية روكو كوميسو، والذي اشترى النادي في 2019.
ويحتل الفيولا حاليا المركز السابع في ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس وبولونيا.
وفي الشهر الماضي استحوذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل الإنجليزي، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز والذي لم يحقق أي فوز في 11 مباراة.
وأصبح نيوكاسل الآن مملوكا بنسبة 80% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.