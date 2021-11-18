المبعوث الأمريكي يدعو لإحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض والتكاتف لمواجهة استفزازت الحوثي

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الخميس أن الوقت حان لجميع الأطراف لإحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأكد المبعوث الأميركي، أن على جميع الأطراف الآن العمل لتحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، بحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

ودعا المبعوث الأميركي إلى "التكاتف لمواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات الحوثيين والأزمة الاقتصادية" التي يشهدها اليمن.