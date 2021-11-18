ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة عدن يشكو من «قرار غير مدروس» بشأن صرف المرتبات ويناشد الجهات المعنية المبعوث الأمريكي يدعو لإحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض والتكاتف لمواجهة استفزازت الحوثي 27 ألف قتيل حوثي في معركة مأرب والتحالف يخاطبهم: عليكم تحمل المزيد نداء عاجل يكشف معلومات عن إعدامات جماعية ترتكب في الحديدة والإتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق تعيين دبلوماسي مخضرم سفيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.. من هو؟ شركة MTN تعلن خروجها من اليمن النيابة العامة في الكويت تأمر بحبس 18 مشتبها في قضية تمويل مليشيات حزب الله اعتقال 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود بين بولندا وبيلاروسيا موقع سري ثمين لخبراء من ايران ولبنان استهدفه الطيران.. التحالف يعلن نتائج عملية عسكرية واسعة شملت 4 محافظات لأول مرة في تاريخه.. نادي فحمان أبين بطلا للدوري اليمني والصقر ثالثا خلف وحدة صنعاء
قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الخميس أن الوقت حان لجميع الأطراف لإحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وأكد المبعوث الأميركي، أن على جميع الأطراف الآن العمل لتحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، بحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
ودعا المبعوث الأميركي إلى "التكاتف لمواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات الحوثيين والأزمة الاقتصادية" التي يشهدها اليمن.