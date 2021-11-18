27 ألف قتيل حوثي في معركة مأرب والتحالف يخاطبهم: عليكم تحمل المزيد

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وقال في بيان مقتضب أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 عنصرا.
وكشف التحالف عن حصيلة بقتلى الحوثيين في معركة مأرب حتى الآن؛ حيث أكد في البيان وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا بمعركة مأرب.
واضاف مخاطبا الحوثيين: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".