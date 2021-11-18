اعدامات جماعية ترتكبها المليشيات بمحافظة الحديدة.. حقوق الإنسان توجه نداء عاجلا والإتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق تعيين دبلوماسي مخضرم سفيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.. من هو؟ شركة MTN تعلن خروجها من اليمن النيابة العامة في الكويت تأمر بحبس 18 مشتبها في قضية تمويل مليشيات حزب الله اعتقال 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود بين بولندا وبيلاروسيا موقع سري ثمين استهدفه الطيران.. التحالف يكشف نتائج عملية جوية واسعة شملت 4 محافظات لأول مرة في تاريخه.. نادي فحمان أبين بطلا للدوري اليمني والصقر ثالثا خلف وحدة صنعاء أمريكا ودول الخليج في بيان مشترك حول البرنامج النووي الإيراني مبعث قلق كبير الأمم المتحدة: على الحوثي الإفراج فورا عن موظفينا انفجارات عنيفة تهز قاعدة الديلمي في صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل
عين الرئيس الأميركي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاغن، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليمن.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن ستيفن فاغن دبلوماسي محترف وشغل مؤخرا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في لعاصمة العراقية بغداد.
وكان فاغن هو المسؤول الرئيس في القنصلية الأميركية العامة في أربيل، كما شغل منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ومنصب مدير لمكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا.
يأتي ذلك فيما وصل المبعوث الأميركي إلى اليمن تميوثي ليندركينغ إلى المنطقة، أمس الأربعاء، ضمن جهود دبلوماسية متجددة من قبل واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
وعلى الرغم من دبلوماسية ليندركينغ المكوكية، كانت جهود الولايات المتحدة غير مجدية حيث يواصل الحوثيون المدعومون من إيران رفض الانخراط في محادثات وقف إطلاق النار.
وكانت جماعة الحوثي اقتحمت السفارة الأميركية في صنعاء، المغلقة منذ العام 2015، كما اعتقلت موظفين عملوا للسفارة، وموظفين تابعين للأمم المتحدة يعملون في اليمن.