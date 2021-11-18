النيابة العامة في الكويت تأمر بحبس 18 مشتبها في قضية تمويل مليشيات حزب الله

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس 18 متهماً مشتبها بهم في قضية تمويل ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأفادت صحيفة "القبس" بأن النيابة العامة في البلاد قررت حبس المتهمين 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه قوله، إنه من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام القاضي لتجديد الحبس "وذلك بحسب المدة القانونية للمحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد".

وأشار المصدر إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

والقضية بدأت بـ4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان وتحديداً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.