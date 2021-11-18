موقع سري ثمين استهدفه الطيران.. التحالف يكشف نتائج عملية جوية واسعة شملت 4 محافظات

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلن التحالف العربي، ليل الاربعاء - الخميس، تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية مشروعة، استجابة لـ لتهديد البالستي والطائرات المسيّرة، شملت استهداف منشأة سرية للحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله اللبناني..

وقال التحالف بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، على حسابها بموقع تويتر: استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين في الهجمات العدائية.

وأضاف التحالف: الضربات الجوية شملت أهدافاً بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، كما دمرنا ورشاً ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات.

وشدد على أن المطارات المدنية والمدنيين خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقبيل هذه العملية، أعلن تحالف دعم الشرعية، ليل الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال إن هناك تصعيدا من ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

وأوضح أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.