لأول مرة في تاريخه.. نادي فحمان أبين بطلا للدوري اليمني والصقر ثالثا خلف وحدة صنعاء

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توج فريق فحمان أبين بلقب الدوري اليمني لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه الأربعاء على فريق وحدة صنعاء، بركلات الترجيح 4-2.

وأقيم نهائي الدوري اليمني امس، على ملعب سيئون الأولمبي بوادي حضرموت، وحظيت المباراة بحضور جماهيري كبير.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل من دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويوقع فحمان على إنجاز تاريخي هو الأول للفريق.

وحصل نادي الصقر من تعز على المركز الثالث بفوزه على نادي اهلي صنعاء 1-0 .

وهذا هو اول موسم للدوري اليمني بعد توقف استمر لست سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

واقيم الدوري بنظام المجموعتين ذهاب واياب، وتأهلت اربع فرق لنصف النهائي هي فحمان ووحدة صنعاء والصقر واهلي صنعاء.

وصعد فحمان ابين الى النهائي على حساب اهلي صنعاء فيما تجاوز وحدة صنعاء، نادي صقر تعز في ذات الدور.

وحقق فحمان بهذا الفوز على الوحدة، أول إنجاز تاريخي في سجلات الدوري العام، ليضع اسمه على قائمة الأندية المتوجة حيث يعد أهلي صنعاء أكثر الأندية اليمنية تحقيقا للدوري بست مرات، ويأتي الوحدة الصنعاني الثاني بأربع مرات.

وأحرز لاعب وحدة صنعاء محمد هاشم لقب هداف الدوري بتسجيله سبعة أهداف، وذهبت جائزة أفضل حارس لحامي عرين شعب حضرموت محمد أمان ونال لاعب الصقر حسين غازي جائزة اللاعب المثالي، وعلى الصعيد الجماعي حققها شعب حضرموت.