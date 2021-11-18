انفجارات عنيفة تهز قاعدة الديلمي في صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية "، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ ليل الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشا لميليشيات الحوثي في صنعاء، موضحة أن ضربات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.

كما أفادت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعا سريا في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.

ولاحقا، أعلن التحالف أنه نفذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

وذكر أن الضربات دمرت ورشا ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات، مؤكدا استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.و

وكان التحالف قد أعلن، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً. كما تابع أن 6 عمليات استهدفت الميليشيا دعماً لقوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.