الأمم المتحدة: على الحوثي الإفراج فورا عن موظفينا انفجارات عنيفة تهز قاعدة الديلمي في صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في عدة محافظات شاهد.. مغامرة خطيرة تُظهر مهارات فرقة قناصة تابعة لقوات الشرعية وزير الدفاع الأمريكي: إيران تمثل تهديدات أمنية حقيقية وسندافع عن أنفسنا ضدها ووكلائها تحدّث عن مجازر وإبادة مخيفة.. صحفي مؤتمري يوجه رساله نصح للحوثيين ويؤكد: والله أن الشمس أقرب لك يـ«حوثي» من «مـأرب» حصاد مؤلم لقتلى الميليشيات خلال يومين فقط بنيران الجيش بأطراف مأرب الفريق«علي محسن الأحمر» يُهاتف وزير الدفاع واللواء العرادة.. «تفاصيل الأتصال» دفعة جديدة من وحدة القناصة تلتحق بجبهات مأرب و”المقدشي“ يبشر بالنصر مستجدات مبشرة من جبهات مأرب.. معارك ضارية و”تغيير“ سيقلب الموازين وقتلى المليشيا يتجاوز الـ100 قتيل
أفادت مصادر عسكرية "، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ ليل الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشا لميليشيات الحوثي في صنعاء، موضحة أن ضربات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.
كما أفادت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعا سريا في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.
ولاحقا، أعلن التحالف أنه نفذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.
وذكر أن الضربات دمرت ورشا ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات، مؤكدا استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.و
وكان التحالف قد أعلن، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف في بيان، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً. كما تابع أن 6 عمليات استهدفت الميليشيا دعماً لقوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.