الأمم المتحدة: على الحوثي الإفراج فورا عن موظفينا انفجارات عنيفة تهز قاعدة الديلمي في صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في عدة محافظات شاهد.. مغامرة خطيرة تُظهر مهارات فرقة قناصة تابعة لقوات الشرعية وزير الدفاع الأمريكي: إيران تمثل تهديدات أمنية حقيقية وسندافع عن أنفسنا ضدها ووكلائها تحدّث عن مجازر وإبادة مخيفة.. صحفي مؤتمري يوجه رساله نصح للحوثيين ويؤكد: والله أن الشمس أقرب لك يـ«حوثي» من «مـأرب» حصاد مؤلم لقتلى الميليشيات خلال يومين فقط بنيران الجيش بأطراف مأرب الفريق«علي محسن الأحمر» يُهاتف وزير الدفاع واللواء العرادة.. «تفاصيل الأتصال» دفعة جديدة من وحدة القناصة تلتحق بجبهات مأرب و”المقدشي“ يبشر بالنصر مستجدات مبشرة من جبهات مأرب.. معارك ضارية و”تغيير“ سيقلب الموازين وقتلى المليشيا يتجاوز الـ100 قتيل
قال التحالف العربي بقيادة السعودي، صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.
وقال التحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف".
وأضاف التحالف: "دمرنا ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات".