التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في عدة محافظات

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال التحالف العربي بقيادة السعودي، صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.

وقال التحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف".

وأضاف التحالف: "دمرنا ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات".