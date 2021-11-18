شاهد.. مغامرة خطيرة تُظهر مهارات فرقة قناصة تابعة لقوات الشرعية

الخميس 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نشر المركز الاعلامي التابع للقوات المسلحة اليوم الاربعاء فيديو يرصد ويوثق مهارات فرقة قناصة تابعة للجيش اليمني، خلال استعراض مهارتها أمام وزير الدفاع الفريق ركن محمد علي المقدشي.

ويظهر في الفيديو المهارات القتالية العالية والدقة الكبيرة في إصابة الهدف، حيث ظهر أحد الأفراد يسير على مسافة بعيدة حاملا “بالونات” فيما تقوم عناصر قناصة بإصابة البالونات بينما يتحرك حاملها بأريحية.

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وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، قد شهد اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 م خلال حضوره استعراض قتالي بمناسبة تخرج الدفعة ال47 من وحدة القناصة بمأرب.

وأكد بأن أبطال الجيش والمقاومة يتعاملون باحترافية وكفاءة قتالية عالية مع كل محاولات مليشيا الحوثي الإيرانية التي رمت بقواتها وعتادها وخبراتها والتقنيات والاسلحة التي تتلقاها من رأس الشر في طهران نحو مأرب والجوف، ويتم استنزافها وتفكيك قدراتها، ولن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية.

وبين أن "الاندفاعة الانتحارية لإيران ومليشياتها ستكون الأخيرة وان مخططات الأعداء تبوء بالهزيمة والعار أمام بسالة الرجال، وأوراقهم تتساقط وأوهامهم تتحطم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية".

وهنأ الفريق المقدشي المشاركين بمناسبة تخرجهم واكتسابهم معارف وفنون قتالية تؤهلهم للانضمام إلى صفوف المعركة للمشاركة في مواجهة المشروع الايراني ومليشياته الحوثية والجماعات الارهابية.