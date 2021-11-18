وزير الدفاع الأمريكي: إيران تمثل تهديدات أمنية حقيقية وسندافع عن أنفسنا ضدها ووكلائها

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قال وزير الدفاع الأميركي،اليوم،إن إيران تزعزع استقرار المنطقة وسنبقى ملتزمين بمنعها من حيازة سلاح نووي
و أضاف وزير الدفاع الأميركي: “ندرك تحديات الشرق الأوسط اليوم وعلينا مواجهتها مع أصدقائنا”
وأكد وزير الدفاع الأميركي التزام بلاده بالحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط
وقال إن إيران تمثل تهديدات أمنية حقيقية وسندافع عن أنفسنا ضد إيران ووكلائها في المنطقة