تحدّث عن مجازر وإبادة مخيفة.. صحفي مؤتمري يوجه رساله نصح للحوثيين ويؤكد: والله أن الشمس أقرب لك يـ«حوثي» من «مـأرب»

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال الصحفي المؤتمري "كامل الخوداني" اليوم الاربعاء على أن المليشيات الحوثية الايرانية تحاول إيهام الاغبياء من جماعتها بشان حسم معركة مأرب لصالحها.

وخاطب الصحفي "الخوداني" في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيسبوك"رصدة "مأرب برس"مليشيات الحوثي قائلاً :اكررها بكل ثقة والله أن الشمس أقرب لك ياحوثي من مأرب"

ونصح "الخوداني" الذي يتواجد حالياً في مدينة مأرب مناصري المليشيات الحوثية بالقول :حافظوا على ابنائكم واقربائكم.. نصيحة لوجه الله من شخص يتواجد داخل مارب ويعلم مايحدث لمن يسوقوهم الحوثي الى جبهاتها من مجازر وابادة مخيفه ..اقسم لكم بالله انكم تسوقونهم فقط للهلاك ولاسواه."

فيما يلي نص المنشور:

يحاول الحوثيين إيهام الاغبياء عن وجود تفاهمات واتفاقيات مع مشائخ وقيادات مارب لتسليمه المدينة وأن دخوله اليها مسألة وقت بينما الواقع مجازر وأبادة جماعية لزنابيله بالجبهات وعزيمة وتلاحم كل من بها جيش وقبائل وقيادات وأحزاب يجعلني اكررها بكل ثقة والله أن الشمس أقرب لك ياحوثي من مارب ووالله أن كل من يرسل ابنه اوقريبه او أبناء منطقته لمارب بوعود دخولها بينما أبناء القيادات الحوثية في جامعات اوروبا وامريكا رجل مسخ الله بصيره وبصيرته فحافظوا على ابنائكم واقربائكم نصيحة لوجه الله من شخص يتواجد داخل مارب ويعلم مايحدث لمن يسوقوهم الحوثي الى جبهاتها من مجازر وابادة مخيفه اقسم لكم بالله انكم تسوقونهم فقط للهلاك ولاسواه..

حافظوا على ابنائكم..