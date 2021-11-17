وزير الدفاع الأمريكي: إيران تمثل تهديدات أمنية حقيقية وسندافع عن أنفسنا ضدها ووكلائها تحدّث عن مجازر وإبادة مخيفة.. صحفي مؤتمري يوجه رساله نصح للحوثيين ويؤكد: والله أن الشمس أقرب لك يـ«حوثي» من «مـأرب» حصاد مؤلم لقتلى الميليشيات خلال يومين فقط بنيران الجيش بأطراف مأرب الفريق«علي محسن الأحمر» يُهاتف وزير الدفاع واللواء العرادة.. «تفاصيل الأتصال» دفعة جديدة من وحدة القناصة تلتحق بجبهات مأرب و”المقدشي“ يبشر بالنصر مستجدات مبشرة من جبهات مأرب.. معارك ضارية و”تغيير“ سيقلب الموازين وقتلى المليشيا يتجاوز الـ100 قتيل اجتماع طارئ لقيادات وزارة الداخلية والوزير”حيدان“ يوجه برفع الجاهزية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في اليمن مشروعان بـ”الكونغرس“ الأميركي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية آخر تطوارت المشهد العسكري في مأرب اليوم وأين تدور المعارك أول بيان لـ سيف الإسلام القذافي الطامع في الجلوس على كرسي والده.. ماذا قال لليبيين؟
قال الصحفي المؤتمري "كامل الخوداني" اليوم الاربعاء على أن المليشيات الحوثية الايرانية تحاول إيهام الاغبياء من جماعتها بشان حسم معركة مأرب لصالحها.
وخاطب الصحفي "الخوداني" في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيسبوك"رصدة "مأرب برس"مليشيات الحوثي قائلاً :اكررها بكل ثقة والله أن الشمس أقرب لك ياحوثي من مأرب"
ونصح "الخوداني" الذي يتواجد حالياً في مدينة مأرب مناصري المليشيات الحوثية بالقول :حافظوا على ابنائكم واقربائكم.. نصيحة لوجه الله من شخص يتواجد داخل مارب ويعلم مايحدث لمن يسوقوهم الحوثي الى جبهاتها من مجازر وابادة مخيفه ..اقسم لكم بالله انكم تسوقونهم فقط للهلاك ولاسواه."
فيما يلي نص المنشور:
يحاول الحوثيين إيهام الاغبياء عن وجود تفاهمات واتفاقيات مع مشائخ وقيادات مارب لتسليمه المدينة وأن دخوله اليها مسألة وقت بينما الواقع مجازر وأبادة جماعية لزنابيله بالجبهات وعزيمة وتلاحم كل من بها جيش وقبائل وقيادات وأحزاب يجعلني اكررها بكل ثقة والله أن الشمس أقرب لك ياحوثي من مارب ووالله أن كل من يرسل ابنه اوقريبه او أبناء منطقته لمارب بوعود دخولها بينما أبناء القيادات الحوثية في جامعات اوروبا وامريكا رجل مسخ الله بصيره وبصيرته فحافظوا على ابنائكم واقربائكم نصيحة لوجه الله من شخص يتواجد داخل مارب ويعلم مايحدث لمن يسوقوهم الحوثي الى جبهاتها من مجازر وابادة مخيفه اقسم لكم بالله انكم تسوقونهم فقط للهلاك ولاسواه..
حافظوا على ابنائكم..