دفعة جديدة من وحدة القناصة تلتحق بجبهات مأرب و”المقدشي“ يبشر بالنصر مستجدات مبشرة من جبهات مأرب.. معارك ضارية و”تغيير“ سيقلب الموازين وقتلى المليشيا يتجاوز الـ100 قتيل اجتماع طارئ لقيادات وزارة الداخلية والوزير”حيدان“ يوجه برفع الجاهزية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في اليمن مشروعان بـ”الكونغرس“ الأميركي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية آخر تطوارت المشهد العسكري في مأرب اليوم وأين تدور المعارك أول بيان لـ سيف الإسلام القذافي الطامع في الجلوس على كرسي والده.. ماذا قال لليبيين؟ موقف للحكومة السعودية من التصعيد في مأرب ودعوة توجهها لجميع الأطراف اليمنية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط اليمن تسلم قطر نسخا من تقرير دولي حول دعم ايران للحوثيين مفاجآت موجعة تنتظر الحوثيين.. قوة عسكرية جديدة تتحرك الى مأرب والشرعية تعلن وصول كتيبة «شهداء مأرب» وتعزيزات نوعية ستقلب موازين المعركة
قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الاربعاء 17 نوفمبر/تشرين ثاني، "ان القيادة العسكرية تولي اهتماما كبيرا لجهود وبرامج التدريب والتأهيل والاعداد القتالي والمعنوي لمنتسبي القوات المسلحة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسة عسكرية وطنية ولاؤها وانتماؤها للوطن ولمبادئ واهداف الثورة والجمهورية".
وأكد وزير الدفاع خلال حضوره استعراض قتالي وحفل بمناسبة تخرج الدفعة ال47 من وحدة القناصة بمأرب، أن أبطال الجيش والمقاومة يتعاملون باحترافية وكفاءة قتالية عالية مع كل محاولات مليشيا الحوثي الإيرانية التي رمت بقواتها وعتادها وخبراتها والتقنيات والاسلحة التي تتلقاها من رأس الشر في طهران نحو مأرب والجوف، ويتم استنزافها وتفكيك قدراتها، ولن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية.
وبين أن "الاندفاعة الانتحارية لإيران ومليشياتها ستكون الأخيرة وان مخططات الأعداء تبوء بالهزيمة والعار أمام بسالة الرجال، وأوراقهم تتساقط وأوهامهم تتحطم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية".
وهنأ الفريق المقدشي المشاركين بمناسبة تخرجهم واكتسابهم معارف وفنون قتالية تؤهلهم للانضمام إلى صفوف المعركة للمشاركة في مواجهة المشروع الايراني ومليشياته الحوثية والجماعات الارهابية.
وقال المقدشي إن "الوطن أغلى من كل المصالح والحسابات، واللحظة الحرجة التي يمر بها اليمن تستدعي من الجميع رص الصف والوقوف الجاد لاستعادة دولته واستقراره وسيادته، وأن يصطف الأحرار في خندق واحد مع كل رفاق السلاح وكل رصاصة وصوت يقف ضد الخطر الوجودي ويقاتل ضد العدو الحوثي الايراني".
وأضاف: "معنويات الابطال عالية وعقيدتهم ثابتة وصفوفهم متماسكة، وثقتنا اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن النصر حليف اليمن وجمهوريته ومشروعه الحضاري.. والتاريخ يكتبه المقاتلون على الأرض والتحولات العظيمة تصنعها سواعد الرجال واخلاصهم وصدق ولائهم ونبل أهدافهم".