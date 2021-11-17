دفعة جديدة من وحدة القناصة تلتحق بجبهات مأرب و”المقدشي“ يبشر بالنصر

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الاربعاء 17 نوفمبر/تشرين ثاني، "ان القيادة العسكرية تولي اهتماما كبيرا لجهود وبرامج التدريب والتأهيل والاعداد القتالي والمعنوي لمنتسبي القوات المسلحة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسة عسكرية وطنية ولاؤها وانتماؤها للوطن ولمبادئ واهداف الثورة والجمهورية".

وأكد وزير الدفاع خلال حضوره استعراض قتالي وحفل بمناسبة تخرج الدفعة ال47 من وحدة القناصة بمأرب، أن أبطال الجيش والمقاومة يتعاملون باحترافية وكفاءة قتالية عالية مع كل محاولات مليشيا الحوثي الإيرانية التي رمت بقواتها وعتادها وخبراتها والتقنيات والاسلحة التي تتلقاها من رأس الشر في طهران نحو مأرب والجوف، ويتم استنزافها وتفكيك قدراتها، ولن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية.

وبين أن "الاندفاعة الانتحارية لإيران ومليشياتها ستكون الأخيرة وان مخططات الأعداء تبوء بالهزيمة والعار أمام بسالة الرجال، وأوراقهم تتساقط وأوهامهم تتحطم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية".

وهنأ الفريق المقدشي المشاركين بمناسبة تخرجهم واكتسابهم معارف وفنون قتالية تؤهلهم للانضمام إلى صفوف المعركة للمشاركة في مواجهة المشروع الايراني ومليشياته الحوثية والجماعات الارهابية.

وقال المقدشي إن "الوطن أغلى من كل المصالح والحسابات، واللحظة الحرجة التي يمر بها اليمن تستدعي من الجميع رص الصف والوقوف الجاد لاستعادة دولته واستقراره وسيادته، وأن يصطف الأحرار في خندق واحد مع كل رفاق السلاح وكل رصاصة وصوت يقف ضد الخطر الوجودي ويقاتل ضد العدو الحوثي الايراني".

وأضاف: "معنويات الابطال عالية وعقيدتهم ثابتة وصفوفهم متماسكة، وثقتنا اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن النصر حليف اليمن وجمهوريته ومشروعه الحضاري.. والتاريخ يكتبه المقاتلون على الأرض والتحولات العظيمة تصنعها سواعد الرجال واخلاصهم وصدق ولائهم ونبل أهدافهم".