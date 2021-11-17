مستجدات مبشرة من جبهات مأرب.. معارك ضارية و”تغيير“ سيقلب الموازين وقتلى المليشيا يتجاوز الـ100 قتيل

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بينما تستمر الاشتباكات على كافة الجبهات في مأرب منذ أسابيع، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التخالف في بيان نشرته وكالة "واس"، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً.

يشار إلى أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية للمحافظة. وقصفت مليشيا الحوثي تجمعاً سكنياً في حي الرحمة بمأرب.

إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش تصدى لهجوم عنيف شنته الميليشيا فجر الأربعاء، على مواقعه في جبهة حريب "أم ريش - الفليحة" وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات المدرعة التي استخدمتها في هجومها.

وفي جبهة "ذنة"، دكت غارات مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع الحوثيين في جبال السواد، بين مناطق بني ضبيان وبلاد مراد.

كذلك تصدت قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل في شعب ذنة في معارك استمرت حتى ظهر اليوم.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن تعزيز جبهات مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له الميليشيات خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح الجيش والمقاومة والقبائل، وتحويل مسار العمليات العسكرية‏.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات على "تويتر" ليل الثلاثاء الأربعاء، أن وصول كتيبة "شهداء مأرب" المدربة تدريباً عالياً والمجهزة بالأسلحة والعتاد العسكري إلى المدينة الصامدة، للانخراط في جبهات القتال، يأتي في ظل استمرار تصعيد الحوثيين، وتصاعد هجماتهم الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين‏، وفق قوله.

وأوضح أن الكتيبة تعد إحدى كتائب ألوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف، مؤكدا أن المزيد من التعزيزات ستصل قريبا.

وختم مطمئناً اليمنيين بأن ساعة الخلاص من الميليشيات اقتربت، مضيفا أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت موجعة للحوثيين.

ومنذ فبراير/شباط الماضي من العام الجاري، تشن مليشيا الحوثي هجوماً على مأرب، إلا أن المعارك احتدمت قبل أشهر قليلة، مع تكثيف الميليشيات هجماتها، ضاربة بعرض الحائط كافة الدعوات الأولية والأممية من أجل التهدئة، حفاظا على أرواح ملايين النازحين المدنيين.