مستجدات مبشرة من جبهات مأرب.. معارك ضارية و”تغيير“ سيقلب الموازين وقتلى المليشيا يتجاوز الـ100 قتيل اجتماع طارئ لقيادات وزارة الداخلية والوزير”حيدان“ يوجه برفع الجاهزية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في اليمن مشروعان بـ”الكونغرس“ الأميركي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية آخر تطوارت المشهد العسكري في مأرب اليوم وأين تدور المعارك أول بيان لـ سيف الإسلام القذافي الطامع في الجلوس على كرسي والده.. ماذا قال لليبيين؟ موقف للحكومة السعودية من التصعيد في مأرب ودعوة توجهها لجميع الأطراف اليمنية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط اليمن تسلم قطر نسخا من تقرير دولي حول دعم ايران للحوثيين مفاجآت موجعة تنتظر الحوثيين.. قوة عسكرية جديدة تتحرك الى مأرب والشرعية تعلن وصول كتيبة «شهداء مأرب» وتعزيزات نوعية ستقلب موازين المعركة ضغوط غربية على الحكومة اليمنية بعد تجدد المعارك في محيط الحديدة
شدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين ثاني، على رفع اليقظة والحس الامني لدى أفراد الامن لتحقيق المزيد من الانجازات التي تساعد على تعزيز الثقة بين الأمن والمواطن.
وقال حيدان - خلال لقاء موسع لقيادات وزارة الداخلية - إن المواطن يمثل محور أساسي في مساعدة رجال الامن في عملية ضبط الجريمة عبر ابلاغ الاجهزة الامنية بحالات الاشتباه او المريبة.
ووجه الوزير الجهات ذات العلاقة في الوزارة بإبراز الجهود التي يبذلها رجال الامن بالميدان وبث رسائل ايجابية ترفع الروح المعنوية والوعي لدى الجندي في ظل الضخ الكبير للشائعات والأخبار المغلوطة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية بالمحافظات والذي اثمر في القبض على مطلوبين أمنيا وافشال عدد من محاولات زعزعة الامن والاستقرار.