اجتماع طارئ لقيادات وزارة الداخلية والوزير”حيدان“ يوجه برفع الجاهزية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في اليمن

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين ثاني، على رفع اليقظة والحس الامني لدى أفراد الامن لتحقيق المزيد من الانجازات التي تساعد على تعزيز الثقة بين الأمن والمواطن.

وقال حيدان - خلال لقاء موسع لقيادات وزارة الداخلية - إن المواطن يمثل محور أساسي في مساعدة رجال الامن في عملية ضبط الجريمة عبر ابلاغ الاجهزة الامنية بحالات الاشتباه او المريبة.

ووجه الوزير الجهات ذات العلاقة في الوزارة بإبراز الجهود التي يبذلها رجال الامن بالميدان وبث رسائل ايجابية ترفع الروح المعنوية والوعي لدى الجندي في ظل الضخ الكبير للشائعات والأخبار المغلوطة.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية بالمحافظات والذي اثمر في القبض على مطلوبين أمنيا وافشال عدد من محاولات زعزعة الامن والاستقرار.