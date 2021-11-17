مشروعان بـ”الكونغرس“ الأميركي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية آخر تطوارت المشهد العسكري في مأرب اليوم وأين تدور المعارك أول بيان لـ سيف الإسلام القذافي الطامع في الجلوس على كرسي والده.. ماذا قال لليبيين؟ موقف للحكومة السعودية من التصعيد في مأرب ودعوة توجهها لجميع الأطراف اليمنية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط اليمن تسلم قطر نسخا من تقرير دولي حول دعم ايران للحوثيين مفاجآت موجعة تنتظر الحوثيين.. قوة عسكرية جديدة تتحرك الى مأرب والشرعية تعلن وصول كتيبة «شهداء مأرب» وتعزيزات نوعية ستقلب موازين المعركة ضغوط غربية على الحكومة اليمنية بعد تجدد المعارك في محيط الحديدة الحكومة اليمنية تتجه بطلب نحو بريطانيا لدعم الجيش مسؤول بارز في الحكومة الشرعية يكشف تفاصيل انتهاء انتفاق الحديدة
شهدت عدة جبهات قتالية جنوب محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة اخرى، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح،بحسب موقع الجيش.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة خلال المعارك من كسر عدة هجمات للمليشيا الحوثية في عدد من المواقع بجبهات حريب والجوبة وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
عقب ذلك شن الجيش والمقاومة هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا الحوثية وتمكنوا من دحرها من عدد من تلك المواقع.
وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وآليات وتعزيزات للمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم والآليات.