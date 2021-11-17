آخر تطوارت المشهد العسكري في مأرب اليوم وأين تدور المعارك

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شهدت عدة جبهات قتالية جنوب محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة اخرى، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح،بحسب موقع الجيش.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة خلال المعارك من كسر عدة هجمات للمليشيا الحوثية في عدد من المواقع بجبهات حريب والجوبة وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

عقب ذلك شن الجيش والمقاومة هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا الحوثية وتمكنوا من دحرها من عدد من تلك المواقع.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وآليات وتعزيزات للمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم والآليات.