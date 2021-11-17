موقف للحكومة السعودية من التصعيد في مأرب ودعوة توجهها لجميع الأطراف اليمنية

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكدت الحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعب اليمن.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار المجلس في السياق ذاته، إلى ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من إدانة هجمات الحوثيين ضد السعودية.

وبحسب وكالة انباء واس السعودية فقد رحبت المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات الحوثي ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.