موقف للحكومة السعودية من التصعيد في مأرب ودعوة توجهها لجميع الأطراف اليمنية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط اليمن تسلم قطر نسخا من تقرير دولي حول دعم ايران للحوثيين وصول كتيبة «شهداء مأرب».. الشرعية تدفع بقوة عسكرية جديدة الى مأرب وتعلن عن تعزيزات نوعية تقلب موازين المعركة ومفاجآت موجعة للحوثيين ضغوط غربية على الحكومة اليمنية بعد تجدد المعارك في محيط الحديدة الحكومة اليمنية تتجه بطلب نحو بريطانيا لدعم الجيش مسؤول بارز في الحكومة الشرعية يكشف تفاصيل انتهاء انتفاق الحديدة وزير الإعلام : تعزيز جبهات مأرب بوحدات نوعية يكسر مشروع إيران معارك طاحنة في مختلف جبهات مأرب ومصادر تكشف التفاصيل بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.
وكان التحالف قال في السابع من الشهر الجاري، إن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وأضاف أن محاولات الميليشيا إطلاق المسيرات المفخخة يتم التصدي لها وأن إجراءات صارمة تتخذ لحماية المدنيين.
يذكر أن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة
واوضح المالكي أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة.
كذلك، أوضح المتحدث باسم التحالف حينها أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.