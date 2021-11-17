اليمن تسلم قطر نسخا من تقرير دولي حول دعم ايران للحوثيين

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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سلمت اليمن، مسئولين في الخارجية القطرية نسخا من تقرير فريق خبراء مجلس الامن المعني في اليمن التي توضح دعم النظام الإيراني لمليشيات الحوثي.

جاء ذلك في لقاء جمع القائم بالأعمال بالإنابة السفير اليمني محمد عبود مع مدير إدارة الشئون الأسيوية السفير يوسف سلطان ومدير دائرة الشئون العربية بوزارة الخارجية القطرية السفير نايف العمادي.

ووفق وكالة سبأ، فقد جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري المستمر لمليشيات الحوثي بمحافظتي مأرب والحديدة والذي فاقم معاناة المواطنين ويهدد جهود الحكومة والمجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن.

وتطرق السفير عبود الى الدور التخريبي لايران في اليمن من خلال دعمها المستمر لمليشيات الحوثي بالمال والسلاح وهو ما يشجعها على الاستمرار في الحرب ورفضها للجهود السلمية واحلال السلام.