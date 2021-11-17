الحكومة اليمنية تتجه بطلب نحو بريطانيا لدعم الجيش

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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طلب اليمن، الثلاثاء، من الحكومة البريطانية، دعم جيشه "ماديا ومعنويا" في مواجهة جماعة الحوثي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة في الحكومة اليمنية الفريق الركن، صغير بن عزيز، مع الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن، العقيد بيتر لي جاسيك، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبحث بن عزيز مع المسؤول البريطاني، بحسب الوكالة، "المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة في الساحة اليمنية".

واستعرض بن عزيز "المواضيع المدرجة وذات الاهتمام المشترك، وما يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة من دور إيجابي في دعم الشرعية والقوات المسلحة اليمنية ماديا ومعنويا لتنفيذ مهامها القتالية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

ونقلت الوكالة عن جاسيك "تأكيده استمرار جهود المملكة المتحدة في دعم الشرعية والقوات المسلحة اليمنية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الدائم".

ويأتي هذا اللقاء، تزامنا مع اشتعال المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا بمحافظتي مأرب والحديدة وسط وغربي البلاد