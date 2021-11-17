مسؤول بارز في الحكومة الشرعية يكشف تفاصيل انتهاء انتفاق الحديدة

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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كشف رئيس الفريق الحكومي اليمني لتنفيذ اتفاق الحديدة اللواء الركن محمد عيضة رفض مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق ستوكهولم والقيام بخطوة مماثلة لإعادة الانتشار الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي.

وقال عيضة في تصريحات لـ«عكاظ»: «إن هناك اتصالات مع البعثة الأممية لعقد لقاءات، وقد أكدنا لهم جهوزيتنا، وطالبناهم بإبلاغ الطرف الآخر ضرورة تنفيذ الاتفاقيات والشروع في إجراءات مماثلة»، مضيفاً أن الحوثيين حتى اللحظة يرفضون عقد أي لقاءات أو القيام بإجراء مماثل ولم تصل معهم البعثة إلى أية نتائج على مدى الأيام الخمسة الماضية.

ولفت عيضة إلى أن رفض قيادات المليشيا السلام بشكل كامل أمر يعكس نهجها في السعي إلى إطالة أمد الحرب، كاشفاً عن قيام الحوثيين بنقل الألغام إلى مناطق التماس الجديدة في إجراء يهدد المدنيين وينذر بمزيد من الكوارث.

وطالب الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها والضغط على المليشيا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والانسحاب من مدينة الحديدة بكامل مليشياتها وأسلحتها والإبقاء على القوات الأمنية التي كانت موجودة قبل الانقلاب ونزع الألغام، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات مماثلة وخروج الأسلحة الثقيلة والقوات ونزع الألغام وفتح الطرق للمدنيين ووقف الانتهاكات والسطو المسلح على المنازل والمؤسسات.

وأفاد رئيس فريق الشرعية بأن الحوثي اتخذ من اتفاق ستوكهولم والأمم المتحدة مكاناً آمناً له، إذ عمد إلى إنشاء ورش في الحديدة للزوارق المفخخة والألغام، فيما تقطن قياداته بالقرب من مقر إقامة البعثة الأممية للحماية، إضافة إلى أن المليشيا حولت الحديدة إلى مركز عسكري لإطلاق عمليات إرهابية ضد الملاحة الدولية والمناطق الحدودية