المبعوث الأمريكي في الرياض والبحرين لمباحثات سلام شامل للحرب في اليمن

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يتوجه المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ، اليوم في جولة للرياض والمنامة يبحث خلالها ملفات تتعلق بالسلام في اليمن والشأن الإيراني.
وقال بيان للخارجية الأمريكية الثلاثاء إن ليندركينغ "سينضم إلى فريق مشترك بين الوكالات لتنسيق مقاربات واسعة حيال الأمن الإقليمي والمخاوف المتعلقة بإيران".
كما سيلتقي المبعوث الخاص، وفق البيان، "مع كبار المسؤولين لبحث الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني".
كما سيناقش ليندركينغ "استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين بالسفارة الأمريكية في صنعاء، واختراق الحوثيين لمجمع السفارة