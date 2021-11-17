المبعوث الأمريكي في الرياض والبحرين لمباحثات سلام شامل للحرب في اليمن

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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يتوجه المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ، اليوم في جولة للرياض والمنامة يبحث خلالها ملفات تتعلق بالسلام في اليمن والشأن الإيراني.

وقال بيان للخارجية الأمريكية الثلاثاء إن ليندركينغ "سينضم إلى فريق مشترك بين الوكالات لتنسيق مقاربات واسعة حيال الأمن الإقليمي والمخاوف المتعلقة بإيران".

كما سيلتقي المبعوث الخاص، وفق البيان، "مع كبار المسؤولين لبحث الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني".

كما سيناقش ليندركينغ "استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين بالسفارة الأمريكية في صنعاء، واختراق الحوثيين لمجمع السفارة