آخر الاخبار

معارك طاحنة في مختلف جبهات مأرب ومصادر تكشف التفاصيل بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم المبعوث الأمريكي في الرياض والبحرين لمباحثات سلام شامل للحرب في اليمن تفاصيل بعد أحداث العلم عقوبةقاسية وكبيرة تنتظر اللاعب السعودي فارس العتيبي إيطاليا توجه ضربة قاتل لأخطر مافيا في العالم السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن العمالة الوافده مأرب تحرق الصورة الكرتونية للمليشيات واشنطن تصدر بياناً بشأن أقتحام المليشيات لسفارتها بـ«صنعاء»واستفزازات «طهران» دولة خليجية تطالب 100 أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين تفاصيل لقاء الرئيس «هـادي» مساء اليوم مع الفريق "بن عزيز»

تفاصيل بعد أحداث العلم عقوبةقاسية وكبيرة تنتظر اللاعب السعودي فارس العتيبي

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 324

 

أكدت وسائل إعلام سعودية أن فارس العتيبي، لاعب النادي الفيصلي، ينتظر عقوبة رادعة، على خلفية واقعة العلم.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، أن لجنة الحكام في الاتحاد قامت بتدوين الأحداث الكاملة لمباراة الهلال والفيصلي، والتي شهدت رفع العتيبي علم ناديه أثناء المباراة.

وأفادت الصحيفة بأن الحكمين عبد اللطيف العتيق ومحمد الهزيم، رصدا ما قام به اللاعب فارس العتيبي، من وضع علم ناديه وسط الشباك، وهو الأمر الذي استفز لاعبي الفريق المنافس، الهلال، ليحدث بعدها الاشتباك بين أفراد الفريقين، وذلك خلال المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.

وأوضح المصدر أن هناك إدانة واضحة على لاعب الفيصلي، وهو ما لا يعفي بعض المتورطين من لاعبي الفريقين في الاشتباكات التي جرت من العقوبات المنتظرة بحقهم، موضحا أن العتيبي سينال العقوبة الأكبر، بحسب تقرير اللجنة الفنية في اتحاد كرة الطائرة.

ويذكر أن النادي الفيصلي يتصدر الدوري السعودي، لأول مرة، في تاريخه، بعد فوزه في المباريات السبع، برصيد 21 نقطة، في وقت يحل نادي الهلال ثالثا برصيد 15 نقطة فقط.

إقراء أيضاً
السعودية تتجاوز خصومها وتمضي بخطوات ثابتة نحو مونديال قطر
صورة مفزعة للاعبة كرة قدم إيرانية وتحرك عربي لتأكد من جنسها
برشلونة يكشف عن الموعد الرسمي لتقديم ألفيس لجماهير النادي الكتالوني
تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 حتى الآن
كبار أوروبا يخشون مفاجآت ختام تصفيات المونديال
ثلاثة لاعبين يحصلون على الجنسية السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس