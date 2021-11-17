إيطاليا توجه ضربة قاتل لأخطر مافيا في العالم

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت الشرطة الإيطالية، إنها أفشلت عملية دولية لتهريب المخدرات تديرها مافيا "ندرانغيتا"، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 100 مشتبه فيهم بأوامر اعتقال في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قوات الأمن الإيطالية أن 6 مواطنين اعتقلوا أيضا في سويسرا كجزء من العملية الموسعة، والتي جاءت تتويجا لثلاثة تحقيقات منفصلة حول المافيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

قال مفوض شرطة ريغيو كالأبريا، برونو ميغيل، في مؤتمر صحفي اليوم: "تم تفكيك واحدة من أقوى المنظمات في أوروبا. لم تكن فقط متورطة في تهريب المخدرات ولكنها فرضت قواعد ندرانغيتا في مختلف قطاعات الاقتصاد".

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم - الذين تم ضبطهم في التحقيقات في ميلانو وفلورنسا وريغيو كالابريا – يواجهون كذلك تهم حيازة الأسلحة غير المشروعة والتهرب الضريبي والاحتيال والابتزاز.

تجاوزت مافيا "ندرانغيتا"، التي تتخذ من المنطقة التي تشكل طرف الحذاء الإيطالي (على الخريطة) مقرا لها، مجموعة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية، وباتت أقوى مافيا في البلاد والعالم ولها أعمال في جميع أنحاء العالم.

تسيطر المافيا على الجزء الأكبر من تجارة الكوكايين المتدفق إلى أوروبا، ووفقا للسلطات الإيطالية، ضبطت الشرطة أكثر من طن من المخدرات خلال عمليات مختلفة في عامي 2019 و2020 في مينائي ليفورنو في توسكانا وجيويا تاورو في كالابريا.

أشادت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيس بالعملية الإيطالية، ووصفتها بأنها "ضربة" لجماعة إجرامية يعتقد أن لديها