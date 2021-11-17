السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن العمالة الوافده

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اتخذ مجلس الوزراء السعودي، امس الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن العمالة الوافدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السعودي قد عقد جلسة، اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقرر خلالها الموافقة على "قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج".
وفي السياق نفسه، وافق المجلس السعودي في جلسته المنعقدة على السماح للجهات الحكومية السعودية باستخدام المشاركة في الدخل، على أن تكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.
واطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع، اليوم، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، على رأسها تقريران سنويان للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وقد اتخذ المجلس السعودي ما يلزم حيال تلك الموضوعات