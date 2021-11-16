مأرب تحرق الصورة الكرتونية للمليشيات واشنطن تصدر بياناً بشأن أقتحام المليشيات لسفارتها بـ«صنعاء»واستفزازات «طهران» دولة خليجية تطالب 100 أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين تفاصيل لقاء الرئيس «هـادي» مساء اليوم مع الفريق "بن عزيز» الحكومة تبشّر التجار والمستوردين بمتغيرات إيجابية في الوضع الاقتصادي مطالب دولية بملاحقة الحوثيين لجرائمهم في تجنيد الأطفال إيران ترد على وزير الخارجية السعودي وطهران تشعر بالنتيجة صفر عاد مؤخراً من الإمارات.. قيادي مؤتمري يدّشن أولى تحركاته المشبوهة ضد الشرعية والسلطات المحلية بـ «شبـوة» بن عديو يزور مبني رئاسة الجامعة وكلية الطب بمحافظة شبوة قرداحي ساخرا ومشترطا: لا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة
قال الصحفي اليمني رئيس تحرير موقع “مأرب برس”، أحمد عايض اليوم الثلاثاء بإن محافظة مأرب، غزت مجالس مليشيا الحوثي الانقلابية، وانصارها في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمكنت من إحراق صورهم الكارتونية.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "تحولت المليشيات الحوثية في مجالس اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى مادة للسخرية والاستهزاء بها وبوعودها الكاذبة واعلامها الدجال بشأن إسقاط مأرب".
وأكد الصحفي عايض أن مأرب، نجحت في تقديم هذه الصورة الحارقة لمليشيا الحوثي، ولكل من يتحدث عن دخولها، لأن الكل دفع الثمن.
وتواصل قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية بجبهات أطراف محافظة مأرب وبإسناد كبير من مقاتلات التحالف العربي بـ تكبيد فلول مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة دون ان تحقق المليشيات أي اختراق صوب المدينة رغم محاولاتها المستميتة منذ مطلع العام الجاري.