مأرب تحرق الصورة الكرتونية للمليشيات

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال الصحفي اليمني رئيس تحرير موقع “مأرب برس”، أحمد عايض اليوم الثلاثاء بإن محافظة مأرب، غزت مجالس مليشيا الحوثي الانقلابية، وانصارها في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمكنت من إحراق صورهم الكارتونية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "تحولت المليشيات الحوثية في مجالس اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى مادة للسخرية والاستهزاء بها وبوعودها الكاذبة واعلامها الدجال بشأن إسقاط مأرب".

وأكد الصحفي عايض أن مأرب، نجحت في تقديم هذه الصورة الحارقة لمليشيا الحوثي، ولكل من يتحدث عن دخولها، لأن الكل دفع الثمن.

وتواصل قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية بجبهات أطراف محافظة مأرب وبإسناد كبير من مقاتلات التحالف العربي بـ تكبيد فلول مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة دون ان تحقق المليشيات أي اختراق صوب المدينة رغم محاولاتها المستميتة منذ مطلع العام الجاري.