واشنطن تصدر بياناً بشأن أقتحام المليشيات لسفارتها بـ«صنعاء»واستفزازات «طهران»

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ يتوجه في زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين اليوم الثلاثاء.
وأوضحت في بيان أن ليندركينغ يقوم بهذه الزيارة "لتنسيق التوجهات بشأن أمن المنطقة والمخاوف الواسعة النطاق بشأن إيران".
وأشارت إلى أنه سيناقش استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأميركية واقتحام سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.
كما أضافت أنه سيلتقي مسؤولين كبار بشأن جهود دفع عملية للسلام الشامل في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الفورية إلى الشعب اليمني.
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي قد اقتحمت في 10 نوفمبر مبنى السفارة الأميركية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.
وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.
وقبل أيام اختطفت ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.