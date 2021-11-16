واشنطن تصدر بياناً بشأن أقتحام المليشيات لسفارتها بـ«صنعاء»واستفزازات «طهران»

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 768

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ يتوجه في زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين اليوم الثلاثاء.

وأوضحت في بيان أن ليندركينغ يقوم بهذه الزيارة "لتنسيق التوجهات بشأن أمن المنطقة والمخاوف الواسعة النطاق بشأن إيران".

وأشارت إلى أنه سيناقش استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأميركية واقتحام سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.

كما أضافت أنه سيلتقي مسؤولين كبار بشأن جهود دفع عملية للسلام الشامل في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الفورية إلى الشعب اليمني.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي قد اقتحمت في 10 نوفمبر مبنى السفارة الأميركية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.

وقبل أيام اختطفت ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.