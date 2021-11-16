مطالب دولية بملاحقة الحوثيين لجرائمهم في تجنيد الأطفال

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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الارهابية لوقف جرائم تجنيد الأطفال.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، قال الارياني في تصريح صحفي بإن ميليشيا الحوثي الإرهابية اقتادت عشرات الآلاف من الأطفال من منازلهم واحيائهم ومدارسهم، إلى معسكراتها وغسلت عقولهم بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران، وزجت بهم إلى موت محقق في جبهات القتال، في أكبر عملية استغلال للاطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تواصل استغلال أطفال اليمن في أعمال قتالية على مرأى ومسمع من العالم، وتقتاد الآلاف منهم كل يوم لمعاركها العبثية في مختلف جبهات القتال خدمة لمشروعها الانقلابي وتنفيذ الأجندة التوسعية الايرانية، من دون أي اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.
ودعا الارياني المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ومحاسبة المتورطين في جرائم تجنيد الأطفال من قيادات وعناصر الميليشيا، وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.