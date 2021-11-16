بن عديو يزور مبني رئاسة الجامعة وكلية الطب بمحافظة شبوة

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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زار محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم مبنى رئاسة الجامعة بمدينة عتق ومبني كلية الطب والعلوم الصحية التابع لها، لمتابعة تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير للمشاريع التابعة للجامعة على نفقة السلطة المحلية.

وخلال الزيارة طاف المحافظ بأقسام الجامعة ومرافقها ومنشآتها المختلفة مع رئيس الجامعة ونوابه وعدد من أعضاء الكادر الإداري والأكاديمي في الجامعة.

واستمع المحافظ بن عديو إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير والتأثيث لمبنى الجامعة الذي يجري العمل في تجهيزه على نفقة السلطة المحلية كأحد أبرز المشاريع التنموية النوعية في المحافظة.

وأشاد المحافظ بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد، في الجانب العلمي والأكاديمي وفي الجانب الإنشائي والبنية التحتية.

ووجه المحافظ بن عديو بتجهيز قاعة اجتماعات في مبني الجامعة بأثاث حديث وعصري وبناء سور وبوابة خارجية للمبنى وتزويد الجامعة بكاميرات المراقبة، كما وجه بتسريع العمل في كافة المجالات الأخرى وفق المواصفات والمعايير والتصاميم الفنية المعمول بها.

كما تفقد المحافظ خلال الزيارة مبني كلية الطب والعلوم الصحية التابعة للجامعة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن سير العمل وما تم انجازه في مختبرات الانسجة والتشريح ومعمل الحاسوب لكلية الطب بتمويل من السلطة المحلية.

ولفت المحافظ بن عديو إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي الجامعة اهتماما كبيرا لما لها من دور كبير في بناء الانسان.