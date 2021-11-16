دولة عربية تعود للتجنيد الإجباري بعد توقف لسنتين

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كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أنه سيتم استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية خلال العام المقبل، بعد توقف سنتين بسبب جائحة كورونا.
وقال لوديي، بحسب تقرير صادر عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني، إن القوات المسلحة الملكية سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال المجندين الجدد للخدمة العسكرية.
وأضاف أنه تم إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 20000 مجند، وذلك في بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان.
وأكد الوزير على أن وزارة الداخلية المغربية ستعمل في القريب العاجل على إطلاق عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج 37، وتصنيفهم، إثر موافقة الملك محمد السادس.