الانسحاب من الحديدة رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية... اعتراض برلماني يمني

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال النائب في البرلمان علي المعمري، الثلاثاء، إن انسحاب القوات المشتركة من الحديدة مثل رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية.

وقال المعمري عبر تويتر "الانسحاب المفاجئ للتشكيلات العسكرية من محيط الحديدة، وترك الناس هناك لنزعة البطش والانتقام الحوثية، فتح الباب واسعا لمخاوف المجتمع المؤيد للحكومة والتحالف في بقية مدن ومناطق البلاد".

وأضاف "لا يمكن فهم هذا التخلي السهل عن الناس في الحديدة، إلا باعتباره واحدة من الرسائل الصادمة التي تضرب الحاضنة الاجتماعية، من خلال فقدان الثقة بالحكومة والتحالف، وعزلها عن المعركة ضد الحوثي".