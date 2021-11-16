آخر الاخبار

الحكومة تبشّر التجار والمستوردين بمتغيرات إيجابية في الوضع الاقتصادي مطالب دولية بملاحقة الحوثيين لجرائمهم في تجنيد الأطفال إيران ترد على وزير الخارجية السعودي وطهران تشعر بالنتيجة صفر عاد مؤخراً من الإمارات.. قيادي مؤتمري يدّشن أولى تحركاته المشبوهة ضد الشرعية والسلطات المحلية بـ «شبـوة» بن عديو يزور مبني رئاسة الجامعة وكلية الطب بمحافظة شبوة قرداحي ساخرا ومشترطا: لا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة دولة عربية تعود للتجنيد الإجباري بعد توقف لسنتين الانسحاب من الحديدة رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية... اعتراض برلماني يمني الانسحاب من الحديدة رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية... اعتراض برلماني يمني السعودية تعتقل مواطن يمني ارتكب كارثة بحق طليقته وابنتها

الانسحاب من الحديدة رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية... اعتراض برلماني يمني

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 239

قال النائب في البرلمان علي المعمري، الثلاثاء، إن انسحاب القوات المشتركة من الحديدة مثل رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية.

وقال المعمري عبر تويتر "الانسحاب المفاجئ للتشكيلات العسكرية من محيط الحديدة، وترك الناس هناك لنزعة البطش والانتقام الحوثية، فتح الباب واسعا لمخاوف المجتمع المؤيد للحكومة والتحالف في بقية مدن ومناطق البلاد".

وأضاف "لا يمكن فهم هذا التخلي السهل عن الناس في الحديدة، إلا باعتباره واحدة من الرسائل الصادمة التي تضرب الحاضنة الاجتماعية، من خلال فقدان الثقة بالحكومة والتحالف، وعزلها عن المعركة ضد الحوثي".

 
إقراء أيضاً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة المحلية

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس