آخر الاخبار

الانسحاب من الحديدة رسائل صادمة تضرب الحاضنة الاجتماعية... اعتراض برلماني يمني السعودية تعتقل مواطن يمني ارتكب كارثة بحق طليقته وابنتها تعرف على أفضل حمية لتخسر الدهون" في جسمك السعودية تتجاوز خصومها وتمضي بخطوات ثابتة نحو مونديال قطر كيف تجلس كرجل محترم ...إليكم إتيكيت الجلوس في المطاعم رغد صدام تعلن موقفا مفاجئا من انتخاب سيف الإسلام القذافي انسحاب جديد ومفاجئ للقوات السعودية من الأراضي اليمنية أكبر الشركات العسكرية الإسرائيلية تفتتح فرعا بالإمارات بعد أيام من تموضع طارق.. مستشار بن زايد من أبوظبي يعلن قررنا التهدئة مع إيران ولا مصلحة معنا في مواجهة طهران الشرعية تضع أمام سفراء الدول الخمس الكبرى 4 ملفات مهمة في اليمن وتطلب دعما عاجلا

السعودية تعتقل مواطن يمني ارتكب كارثة بحق طليقته وابنتها

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 88

 

اعتقلت الشرطة السعودية رجلا يحمل الجنسية اليمنية قام بالاعتداء على طليقته وابنتها بالضرب وسكب "مادة حارقة" عليهما.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على امرأة مقيمة وطفلتها.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليق المرأة اليمنية، وهو أيضا من الجنسية اليمنية ومخالف لنظام أمن الحدود، والاعتداء تم نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 
إقراء أيضاً
المحكمة الإدارية بعدن تلغي قرارا لوزير الأوقاف والإرشاد بحق وكيله طارق القرشي
اصابة تحرم ملكة بريطانيا من حضور حدث هام اليوم والملكة تشعر بـ خيبة أمل
المملكة تكشف عن خمس شخصيات بارزة تم منحهم الجنسية السعودية
مركز الملك سلمان يدشن مشروع حماية وتمكين المتضررات من العنف القائم على النوع الاج
الشعب يموت جوعا.. دولة عربية تنظم مسابقة ملكة جمال
آخر يهودي بأفغانستان يريد هذا المبلغ مقابل هجرته لإسرائيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس