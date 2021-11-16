السعودية تتجاوز خصومها وتمضي بخطوات ثابتة نحو مونديال قطر

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره الفيتنامي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بكرة القدم.

ويدين "الأخضر" السعودي بالفضل في الفوز لنجمه صالح الشهري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفعت السعودية رصيدها إلى 16 نقطة معززة صدارتها لفرق المجموعة الثانية، وموسعة الفارق إلى 6 نقاط مع الوصيفة أستراليا والتي تحل ضيفة على الصين في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، بقي رصيد فيتنام خاليا من النقاط في قاع ترتيب فرق المجموعة الثانية.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.