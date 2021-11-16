كيف تجلس كرجل محترم ...إليكم إتيكيت الجلوس في المطاعم

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لا تقتصر قواعد اتيكيت الجلوس في المطاعم على أصول تناول الوجبات حصراً. وإنما تشتمل أصول التصرف مع العاملين في المكان. لذا إليكم اتيكيت الجلوس في المطاعم.
– عند دخول المطعم، في إطار مجموعة، لا يجب إزعاج الآخرين. والتصرف كما لو أن كل مقاعد المطعم محجوزة لأفراد المجموعة.
-لا يجب وضع أي أغراض على الطاولة، باستثناء الطعام. وبالتالي، فإن النظارات والموبايل والمفاتيح وشنطة اليد و… مكانها ليس مأدبة الطعام.
-لا يمكن الطلب من النادل التفرّغ لتصوير الجالسين طويلاً. لان ذلك يؤخره عن تلبية طلبات رواد المطعم الآخرين.
-في حال لم تكن مناسبة ارتياد المطعم. تلبية الدعوة إلى مأدبة ما، فإنه يترتب على كل حاضر أن يدفع حصته من الحساب.
-يمنع منعاً باتاً التحدث أثناء مضغ الطعام، وفي حال طرح علينا سؤال يجب ابتلاع الطعام قبل الإجابة.
– يجب الانتباه الى عدم إصدار الأصوات أثناء الأكل، أو وضع الشوكة والسكين والكوب.