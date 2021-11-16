كيف تجلس كرجل محترم ...إليكم إتيكيت الجلوس في المطاعم

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

عدد القراءات 189

لا تقتصر قواعد اتيكيت الجلوس في المطاعم على أصول تناول الوجبات حصراً. وإنما تشتمل أصول التصرف مع العاملين في المكان. لذا إليكم اتيكيت الجلوس في المطاعم.

– عند دخول المطعم، في إطار مجموعة، لا يجب إزعاج الآخرين. والتصرف كما لو أن كل مقاعد المطعم محجوزة لأفراد المجموعة.

-لا يجب وضع أي أغراض على الطاولة، باستثناء الطعام. وبالتالي، فإن النظارات والموبايل والمفاتيح وشنطة اليد و… مكانها ليس مأدبة الطعام.

-لا يمكن الطلب من النادل التفرّغ لتصوير الجالسين طويلاً. لان ذلك يؤخره عن تلبية طلبات رواد المطعم الآخرين.

-في حال لم تكن مناسبة ارتياد المطعم. تلبية الدعوة إلى مأدبة ما، فإنه يترتب على كل حاضر أن يدفع حصته من الحساب.

-يمنع منعاً باتاً التحدث أثناء مضغ الطعام، وفي حال طرح علينا سؤال يجب ابتلاع الطعام قبل الإجابة.

– يجب الانتباه الى عدم إصدار الأصوات أثناء الأكل، أو وضع الشوكة والسكين والكوب.