رغد صدام تعلن موقفا مفاجئا من انتخاب سيف الإسلام القذافي

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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تمنت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الفوز في الانتخابات، “لاستعادة المكانة التي تليق به وتُمكّنه من إعادة البلاد إلى موقعها الحقيقي”.

وقالت رغد في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أخي الغالي سيف الإسلام القذافي، نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة”.

وتابعت: “دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتعيدها لموقعها الحقيقي”.

وكان سيف الإسلام القذافي قدم، أمس الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.