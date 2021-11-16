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انسحاب جديد ومفاجئ للقوات السعودية من الأراضي اليمنية

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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انسحبت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، من معسكر الخالدية بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن".

ونقلت قناة يمن شباب نت "إن القوات السعودية، انسحبت بشكل مفاجئ فجر اليوم الثلاثاء، من معسكر الخالدية بمديرية رماه بمحافظة حضرموت، وتوجهت صوب المملكة".

وأضاف أن الانسحاب المفاجئ وغير المنظم أدى إلى عمليات نهب للمعسكر من قبل المواطنين.

وشهدت الفترة الأخيرة، انسحابات مماثلة للقوات السعودية في المهرة وشبوة وعدن وسقطرى، سمتها قوات التحالف بـ "إعادة التموضع".

والأربعاء الماضي قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في تصريح صحفي "إن التحالف يتحرك في عملية إعادة تموضع القوات بناءً على التقييم العملياتي والتكتيكي وهو أمر معمول به في كافة جيوش العالم وهو ما يجري باستمرار".

وأشار المالكي: "هذه التحركات تتوافق مع استراتيجية التحالف بمنطقة العمليات و ضمن اطار مرونة وموائمة الخطط العسكرية ، وبما ينسجم مع استراتيجية التحالف لدعم القوات الشرعية اليمنية".

 
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