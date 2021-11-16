أكبر الشركات العسكرية الإسرائيلية تفتتح فرعا بالإمارات

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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كشف موقع "غلوبس" العبري أن "أكبر شركة إسرائيلية للصناعات االدفاعية "إلبيط معرخوت" (منطومات إلبيط)، فتحت فرعا جديدا لها في الامارات، وستطلق عليه اسم "Elbit Systems Emirates".

وفي بيان لها، أوضحت الشركة الإسرائيلية أن "فرعها في الإمارات يعمل على تطوير التعاون طويل المدى مع قوات الجيش الإماراتي، وأنها ستدير عمليات تنسيق الحلول التكنلوجية للمستخدمين، وستقود نقل تكنولوجيا للشركاء المحليين".

من جانبه، قال ران كريل، نائب رئيس قسم التسويق والتطوير الدولي في الشركة، إن "الاتفاقيات الإبراهيمية تشكل قاعدة قوية للتعاون التجاري في دولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة، وهي أسواق جديدة وهامة بالنسبة لشركة "إلبيط معرخوت"".

وأضاف: "نحن نعتقد أن مجموعتنا الواسعة من الحلول، مع تجربتنا المثبتة في بناء نشاطات صناعية وتكنلوجية محلية بدول متعددة، تضعنا بوضع جيد لتلبية احتياجاتنا وفرص جديدة في هذه المنطقة".

هذا وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على هذه المشاركة قائلا: "الشراكة المتنامية بين إسرائيل والإمارات بعد الاتفاقيات الإبراهيمية هي رصيد استراتيجي، ومشاركة وقيادة وزارة الأمن للمعرض هي شهادة على عمق هذه العلاقات الهامة".

وأضاف: "أنا متأكد أن المشاركة في المعرض ستخلق أرضية خصبة لتعاون إضافي بين الإمارات وإسرائيل".

يذكر أن شركة "إلبيط" كباقي الصناعات الأمنية الإسرائيلية الأخرى، فتحت جناحا في معرض دبي الجوي 2021 الذي انطلق يوم الأحد الماضي، وتعرض خلاله "حلولا للحرب عبر الشبكات متعددة الابعاد، والتسلح الجوي الدقيق، ومنظومة رأس للطيارين وأنظمة دفاعية للطائرات".