حفتر يترشح لرئاسة ليبيا والتوقعات تشير الى انحصار المنافسة بين 3 شخصيات

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قدم الجنرال المدعوم من الامارات خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى المفوضية العليا للانتخابات، من مقرها في مدينة بنغازي.
وفي كلمة مقتضبة له، بعيد تقديم أوراقه والمستندات المطلوبة، أكد أنه ترشح "ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية".
يذكر أن ترشح حفتر، يضاف إلى ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل، معمر القذافي يوم الأحد، ورئيس البرلمان عقيلة صالح أيضا، ليتنافس الثلاثة بالتالي على أصوات الشرق.
وكانت أنباء ترشح حفتر والقذافي، قوبلت سابقا برفض شديد.
لكن رغم ذلك، أظهرت بعض استطلاعات الرأي المحلية، أن مشهد المبارزة والتنافس على التأهل للجولة الثانية من الرئاسيات، سيكون محصورا بين القذافي وحفتر ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أوضح مساء أمس الاثنين، أنه سيعلن موقفه من الترشح في اللحظة الحاسمة، محتكما للشباب لترشيحه، وفق تعبيره.