قصف حوثي يستهدفت أبراج شبكة الهاتف النقال في مأرب ويخرجها عن الخدمة

الثلاثاء 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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استهدفت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء أحد أبراج تغطية شبكة الهاتف النقال ما تسبب بخروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وقالت مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت غرفة التحكم لأحد أبراج التغطية لشركة "سبأفون" في منطقة الحدباء بمديرية الوادي، مستخدمة مسيرة مفخخة.

وأفاد سكان محليون بخروج وتوقف تغطية شركة الهاتف النقال بشكل كلي، في بعض المناطق من مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

يذكر أنه في مطلع نوفمبر الجاري، خرجت شبكتا "سبأفون" و"إم تي إن" للهاتف النقال عن الخدمة لأيام في مديرية الوادي ومدينة مأرب، نتيجة قصف صاروخي من قبل الحوثي استهدف أبراج الاتصالات في جبل البلق الاستراتيجي.

وتتهم الحكومة اليمنية الميلشيات بمحاولة عزل مأرب والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين والنازحين في المحافظة.