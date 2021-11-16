انهيار مستمر يضرب العملة رغم اجراءات البنك المركزي ووعود الحكومة.. تعرف على أسعار الصرف اليوم

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لم تشهد العملة الوطنية اي تحسن خلال الايام الماضية، واستمرت في التراجع امام سلة العملات الأجنبية.
ورغم بعض الاجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن ووعود الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوقف تدهور العملة، الا ان قيمتها مستمرة في الانهيار.
فيما يلي آخر تحديثات اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية- اليوم الثلاثاء 16/11/2021
صنعاء
- الدولارالأمريكي
شراء 600.5
بيع 605
- الريال السعودي
شراء 158.3
بيع 158.7
عدن
-الدولار الأمريكي
شراء 1515
بيع 1530
-الريال السعودي
شراء 398
بيع 400